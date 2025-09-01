Serie A, Simonelli: "Stiamo diventando esempio per altre leghe"

"Sono felice di essere diventato presidente della Serie A con persone così competenti, sono contento che la nuova Radio Tv Serie A cresca con persone con questa competenza". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti della Radio Tv Serie A. "Quando sono tornato ho trovato una grande struttura, una media company in grado di gestire la produzione di eventi, un'attività di grande valore aggiunto. Siamo stati i primi a lanciare la goal line technology, i primi a inaugurare il Var, stiamo diventando un punto di riferimento per le altre leghe".