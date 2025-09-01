Logo SportMediaset
Calcio

Serie A, Simonelli: "Stiamo diventando esempio per altre leghe"

01 Set 2025 - 18:18

"Sono felice di essere diventato presidente della Serie A con persone così competenti, sono contento che la nuova Radio Tv Serie A cresca con persone con questa competenza". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti della Radio Tv Serie A. "Quando sono tornato ho trovato una grande struttura, una media company in grado di gestire la produzione di eventi, un'attività di grande valore aggiunto. Siamo stati i primi a lanciare la goal line technology, i primi a inaugurare il Var, stiamo diventando un punto di riferimento per le altre leghe".

Ultimi video

02:59
Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

02:47
DICH GATTUSO SUI GIOVANI DICH

Gattuso: "Leoni, Pio, Fabbian siano giovani, ma hanno sfacciataggine e giocano già da grandi"

01:48
DICH GATTUSO SU SQUADRA DICH

Gattuso: "Dobbiamo ritrovare carattere e voglia di lottare"

01:16
DICH GATTUSO SU ISRAELE DICH

Gattuso: "Israele? Dobbiamo"fare il nostro lavoro, ma spero si arrivi a soluzione di pace"

01:18
È arrivato Stradi...Vardy

È arrivato Stradi...Vardy

01:21
Provvidenza Anguissa

Provvidenza Anguissa

00:28
MCH DEL PIERO J MEDICAL MCH

Al J Medical tra Openda e Zhegrova spunta... Del Piero. E i tifosi: "Fermate Comolli"

01:14
MCH ARRIVO ZHEGROVA JUVENTUS 01-09 MCH

Juve: l'arrivo di Zhegrova al JMedical

01:19
MCH RIVER PLATE-SAN MARTIN L MCH

River Plate-San Martin SJ 2-0: gol di Lencina e Salas

01:00
MCH DORTMUND-UNION BERLINO MCH

Dortmund-Union Berlino 3-0: scatenato Guirassy, per lui doppietta"

02:39
MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

00:38
MCH VISITE MUSAH ATALANTA MCH

Musah, visite mediche con l'Atalanta

03:17
Karlstrom: "Vittoria importantissima"

Karlstrom: "Vittoria importantissima"

03:44
Dumfries: "Il rigore? Molto dubbio..."

Dumfries: "Il rigore? Molto dubbio..."

03:00
Inter-Udinese 1-2: gli highlights

Inter-Udinese 1-2: gli highlights

02:59
Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

Calcio ora per ora
18:18
Serie A, Simonelli: "Stiamo diventando esempio per altre leghe"
17:20
Dai Maicon a Dalla Bona, leggende a Roseto per salute e solidarietà
16:46
Caso Italia-Israele, il Viminale: "Per noi si può giocare"
16:19
Tsimikas: "A Roma sono già a casa, Gasp perfetto per me"
15:21
Del Piero al J Medical travolto da affetto tifosi