Dai Maicon a Dalla Bona, leggende a Roseto per salute e solidarietà

Giovedì 4 settembre 2025, alle ore 20.30, l'Ohana Beach Resort di Roseto degli Abruzzi sarà, grazie al contributo della Nardone Eventi, il palcoscenico dell'evento 'Uno spettacolo di Cena', una serata che unisce sport, musica e beneficenza per emozionare e sensibilizzare assieme alle stelle del calcio italiano e internazionale. La kermesse sarà infatti un'occasione per tifosi e appassionati di entrare in contatto con grandi campioni della storia recente della Serie A, coinvolti al fine di sensibilizzare riguardo la cura e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Parte del ricavato della serata sarà infatti devoluta alla realizzazione di esami interamente gratuiti. Ospiti d'onore della serata alcuni campioni eletti a testimonial dell'iniziativa. Scendono in campo tra gli altri l'ex terzino brasiliano Maicon e altri ex della Serie A come Alberto Di Chiara, Samuele Dalla Bona e Daniele Di Donato.