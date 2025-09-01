Logo SportMediaset
Juve, tra Openda e Zhegrova spunta Del Piero: l'ex capitano presente a sorpresa al J Medical

L'arrivo di Del Piero all'Allianz Stadium ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi presenti e dei social bianconeri

01 Set 2025 - 13:43
00:28 

Mattinata di arrivi e ritorni in casa Juventus: nel giorno in cui il popolo bianconero accoglie i nuovi acquisti Openda e Zhegrova, al J Medical spunta anche Alex Del Piero, per la gioia e lo stupore dei presenti. L'ex capitano della Juventus si è presentato in compagnia del figlio e si è concesso ad autografi e fotografie con gli stessi tifosi che per anni ha fatto sognare a suon di goal e giocate, dando vita a un romantico fuori programma. "Fermate Comolli" la reazione più gettonata sui social per chi, tra i più nostalgici, fantasticava ironicamente un ritorno dello storico numero 10 bianconero. Il mondo Juve ha così accolto i suoi due nuovi acquisti e riabbracciato una leggenda del club, in una giornata che i presenti non dimenticheranno facilmente. 

del piero
j medical

