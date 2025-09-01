Del Piero al J Medical travolto da affetto tifosi

L'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero si è presentato all'Allianz Stadium accompagnato dal figlio: è stato il fuori programma di stamattina al J Medical nella mattinata che ha visto gli arrivi di Zeghrova e Openda alla Juventus I tifosi assiepati all'esterno della struttura lo hanno accolto con grande affetto, strappandogli anche autografi e fotografie. Pure sui social si è scatenato l'entusiasmo: "Fermate Comolli" il commento più gettonato, scherzando sulla possibilità che anche Del Piero potesse essere un nuovo acquisto del direttore generale del club per la squadra di Igor Tudor.