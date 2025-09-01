Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Del Piero al J Medical travolto da affetto tifosi

01 Set 2025 - 15:21

L'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero si è presentato all'Allianz Stadium accompagnato dal figlio: è stato il fuori programma di stamattina al J Medical nella mattinata che ha visto gli arrivi di Zeghrova e Openda alla Juventus I tifosi assiepati all'esterno della struttura lo hanno accolto con grande affetto, strappandogli anche autografi e fotografie. Pure sui social si è scatenato l'entusiasmo: "Fermate Comolli" il commento più gettonato, scherzando sulla possibilità che anche Del Piero potesse essere un nuovo acquisto del direttore generale del club per la squadra di Igor Tudor.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:59
Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

02:47
DICH GATTUSO SUI GIOVANI DICH

Gattuso: "Leoni, Pio, Fabbian siano giovani, ma hanno sfacciataggine e giocano già da grandi"

01:48
DICH GATTUSO SU SQUADRA DICH

Gattuso: "Dobbiamo ritrovare carattere e voglia di lottare"

01:16
DICH GATTUSO SU ISRAELE DICH

Gattuso: "Israele? Dobbiamo"fare il nostro lavoro, ma spero si arrivi a soluzione di pace"

01:18
È arrivato Stradi...Vardy

È arrivato Stradi...Vardy

01:21
Provvidenza Anguissa

Provvidenza Anguissa

00:28
MCH DEL PIERO J MEDICAL MCH

Al J Medical tra Openda e Zhegrova spunta... Del Piero. E i tifosi: "Fermate Comolli"

01:14
MCH ARRIVO ZHEGROVA JUVENTUS 01-09 MCH

Juve: l'arrivo di Zhegrova al JMedical

01:19
MCH RIVER PLATE-SAN MARTIN L MCH

River Plate-San Martin SJ 2-0: gol di Lencina e Salas

01:00
MCH DORTMUND-UNION BERLINO MCH

Dortmund-Union Berlino 3-0: scatenato Guirassy, per lui doppietta"

02:39
MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

00:38
MCH VISITE MUSAH ATALANTA MCH

Musah, visite mediche con l'Atalanta

03:17
Karlstrom: "Vittoria importantissima"

Karlstrom: "Vittoria importantissima"

03:44
Dumfries: "Il rigore? Molto dubbio..."

Dumfries: "Il rigore? Molto dubbio..."

03:00
Inter-Udinese 1-2: gli highlights

Inter-Udinese 1-2: gli highlights

02:59
Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:19
Tsimikas: "A Roma sono già a casa, Gasp perfetto per me"
15:21
Del Piero al J Medical travolto da affetto tifosi
14:37
Pio Esposito: "Brutto risultato ma non cancella l'orgoglio dell'esordio con l'Inter in A"
13:24
Bergomi: "Chivu dovrà lavorare sulla testa, sara l'anno più difficile per l'Inter"
12:22
Torino, Ngonge: "Buona la prima in casa"