Pep Clotet, che aveva strattonato Raimonds Krollis dopo la sua espulsione contro la Giana Erminio, non dovrebbe ricevere sanzioni dalla Triestina. Secondo quanto riporta Il Piccolo, nell'allenamento di ieri c'è stato un faccia a faccia tra allenatore, dg e squadra che non è stato seguito da comunicazioni ufficiali il che lascia presagire che non sarà licenziato come sembrava nelle ore successive al fatto.