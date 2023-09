Trevisani all'attacco: "Donnarumma una soluzione, non un problema"

L'OPINIONE

Il giornalista di SportMediaset: "Nemmeno Vicario pensa di rubare il posto a Gigio"

C'è la coda per attaccare Donnarumma, ma Riccardo Trevisani- una delle prime voci di SportMediaset- non ci sta: "Ha preso gol suo palo? Poteva fare meglio contro la Macedonia? Vero, ma è un portiere eccezionale e ce l'abbiamo solo noi".

La difesa di Trevisani, nel corso dell'edizione odierna di SportMediaset su Italia 1, va oltre: "Donnarumma ha 24 anni, e 55 presenze in Nazionale, non creiamo un caso per le 3/4 volte che sbaglia in un anno giocando 60 partite". Anche Zoff, in mattinata, si è schierato dalla parte del portiere del PSG.

Trevisani è sulla linea dell'ex portierone azzurro e non ha dubbi: "Tutto il mondo ce lo invidia, non deve essere un problema, ma la soluzione".

E sull'ipotesi Vicario (eletto da SportMediaset miglior portiere della scorsa stagione) al suo posto, nessun dubbio: "Non ci pensa neanche Vicario di prendere il posto di Donnarumma, l'ha detto ieri nelle interviste. Ricordiamoci che abbiamo vinto un Europeo con Gigio in porta, smettiamola di tirargli addosso, è controproducente".