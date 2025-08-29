Bologna: "Per l'Europa League puntiamo ai playoff, cammino complesso"

"Puntiamo ai playoff di Europa League". Questo l'obiettivo del Bologna in Europa. Ad annunciarlo, a margine dei sorteggi della competizione europea andati in scena a Monte Carlo, è l'amministratore delegato del rossoblù Claudio Fenucci. I sorteggi hanno abbinato il Bologna a Salisburgo (in casa), Aston Villa (trasferta a Birmingham), Celtic (in casa), Maccabi Tel Aviv (in trasferta in Serbia a Backa), Friburgo (in casa), Staua Bucarest (in trasferta), Brann (in casa) e Celta Vigo (in trasferta) e l'ad invita a non snobbare le avversarie: "E' un girone complesso, contro squadre che hanno tradizione europea e abituate a vincere i propri campionati. Ma veniamo dall'esperienza dello scorso anno in Champions, abbiamo una base forte di squadra dalla scorsa stagione e ci ispiriamo a forti motivazioni volendo mantenere quell'alchimia tra squadra e città che ci ha portato alla notte magica di Roma e alla conquista della Coppa Italia, con la consapevolezza che le competizioni europee aiutano ad alzare il livello di esperienza e competitività anche in campionato. Vogliamo giocarci i playoff per gli ottavi e fare un buon cammino in Europa".