Calcio

Bologna: "Per l'Europa League puntiamo ai playoff, cammino complesso"

29 Ago 2025 - 20:28

"Puntiamo ai playoff di Europa League". Questo l'obiettivo del Bologna in Europa. Ad annunciarlo, a margine dei sorteggi della competizione europea andati in scena a Monte Carlo, è l'amministratore delegato del rossoblù Claudio Fenucci. I sorteggi hanno abbinato il Bologna a Salisburgo (in casa), Aston Villa (trasferta a Birmingham), Celtic (in casa), Maccabi Tel Aviv (in trasferta in Serbia a Backa), Friburgo (in casa), Staua Bucarest (in trasferta), Brann (in casa) e Celta Vigo (in trasferta) e l'ad invita a non snobbare le avversarie: "E' un girone complesso, contro squadre che hanno tradizione europea e abituate a vincere i propri campionati. Ma veniamo dall'esperienza dello scorso anno in Champions, abbiamo una base forte di squadra dalla scorsa stagione e ci ispiriamo a forti motivazioni volendo mantenere quell'alchimia tra squadra e città che ci ha portato alla notte magica di Roma e alla conquista della Coppa Italia, con la consapevolezza che le competizioni europee aiutano ad alzare il livello di esperienza e competitività anche in campionato. Vogliamo giocarci i playoff per gli ottavi e fare un buon cammino in Europa".

Il tecnico Italiano pensa già a come affrontarle: "Il Salisburgo - dice - è una presenza fissa nelle coppe da quasi vent'anni, il Celtic ha vinto 55 titoli e continua a dominare in Scozia. Il Maccabi Tel Aviv e la Steaua Bucarest vengono da due scudetti di fila nei rispettivi paesi, il Friburgo ha fatto bene in Europa negli ultimi anni e il Celta torna nelle competizioni internazionali dopo la semifinale di Euopa Legaue del 2017. Il Brann è nel pieno del campionato iniziato ad aprile, quindi arriverà con ritmo partita. Poi c'è l'Aston Villa, che conosciamo bene: avendoli affrontati l'anno scorso in Champions League, sappiamo quanto siano forti e organizzati. Saranno otto sfide stimolanti e dovremo essere bravi a gestire il percorso, senza cali, facendo leva anche sul nostro pubblico quando giochiamo al Dall'Ara".

