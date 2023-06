Serie A, a Vicario il premio “Numero 1 Sportmediaset”

LA NOSTRA CLASSIFICA

L'estremo difensore dell'Empoli si conferma il migliore per numero di grandi parate effettuate. Al secondo posto Falcone del Lecce

© Getty Images Guglielmo Vicario si è aggiudicato il premio “Numero 1 Sportmediaset” per la stagione 2022/23, riservato al portiere che, nel corso del campionato, si è distinto per il più alto numero di grandi parate (il regolamento prevede, per ogni giornata, 10 punti per l’autore del miglior intervento, 5 punti per il secondo classificato, 3 per il terzo). Per il portiere dell’Empoli si tratta della seconda affermazione consecutiva, dopo il trionfo di Donnarumma nella stagione 2020/21.

Vicario ha battuto tutti nonostante un’assenza di due mesi dovuta a una forte contusione al costato degenerata poi in infezione (ha saltato 7 partite di campionato). Una curiosità: Vicario ha totalizzato 60 pt nelle prime 23 giornate di Serie A accumulando un vantaggio enorme sui rivali, e ha chiuso al primo posto nonostante sia poi rimasto fermo a quota 60.



Il portiere dell’Empoli riceverà il premio di Sportmediaset la prossima settimana nel ritiro azzurro di Coverciano. Mancini, costretto a restringere la lista per la Nations League a 23 giocatori, ha convocato tre portieri al posto dei soliti quattro. Ebbene, alle spalle di Donnarumma e Meret ha promosso proprio Vicario, vincitore del duello con Provedel.



Grande stagione anche per Falcone, Carnesecchi (assente nelle prime 9 giornate di campionato), Di Gregorio (la grande sorpresa della stagione, capace di relegare in panchina un ‘big’ come Cragno) e Skorupski. Il leggendario Ochoa (classe 1983, ha partecipato a cinque Mondiali con il Messico) si è rivelato decisivo nella salvezza della Salernitana (36 punti in mezzo campionato, è arrivato in gennaio). Ottimo anche il rendimento dello sfortunato Audero, che ha chiuso la sua stagione dopo 25 giornate (intervento chirurgico per una sublussazione alla spalla destra).



Questa la classifica finale (top 10):

VICARIO (Empoli) 60 (1° posto: 3- 2° posto: 3- 3° posto: 5)

FALCONE (Lecce) 54 (3-3-3)

CARNESECCHI (Cremonese) 53 (4-2-1)

DI GREGORIO (Monza) 49 (3-2-3)

SKORUPSKI (Bologna) 48 (3-3-1)

MERET (Napoli) 36 (3-2-0)

OCHOA (Salernitana) 36 (3-2-0)

MONTIPO’ (Verona) 35 (2-3-0)

SILVESTRI (Udinese) 34 (1-3-3)

AUDERO (Samp) 31 (2-1-2)