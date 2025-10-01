Tresoldi dopo l'Atalanta: "Partita speciale, me la sono goduta"

Nicolò Tresoldi ha parlato al termine della sconfitta del Club Brugge contro l'Atalanta esprimendo le sue sensazioni per quello che può considerarsi un ritorno a casa: "Partita speciale, mio padre ha giocato qui e la famiglia di mia madre è di Bergamo. Ho pensato a godermela e ci sono riuscito, anche se avrei preferito un risultato diverso".
In tribuna c'era Gattuso, allenatore della nazionale
"Fa sicuramente piacere, soprattutto per un tifoso del Milan come me, ma non ci penso per ora. Ho iniziato un percorso con l'Under 21 della nazionale tedesca e voglio portarlo a termine, poi si vedrà".
