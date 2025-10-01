Tresoldi dopo l'Atalanta: "Partita speciale, me la sono goduta"

Nicolò Tresoldi ha parlato al termine della sconfitta del Club Brugge contro l'Atalanta esprimendo le sue sensazioni per quello che può considerarsi un ritorno a casa: "Partita speciale, mio padre ha giocato qui e la famiglia di mia madre è di Bergamo. Ho pensato a godermela e ci sono riuscito, anche se avrei preferito un risultato diverso".