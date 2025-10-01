Atletico Madrid, tutta l'emozione di Raspadori per il primo gol: "Momento speciale"

Nella vittoria per 5-1 dell'Atletico Madrid contro l'Eintracht Francoforte in Champions League, c'è spazio anche per la prima gioia di Giacomo Raspadori con la maglia dei Colchoneros. L'ex Napoli ai microfoni di Movistar Tv ha raccontato: "Per me è un sogno aver segnato il primo gol. È incredibile quello che la gente prova per questo club, un’emozione straordinaria. Mi piace tantissimo. Certo, devo migliorare ancora molto, ma questo momento rimarrà speciale". Raspadori ha poi concluso: "È stata una grande partita, sono molto felice per la squadra. Abbiamo giocato davvero bene e avremmo potuto segnare ancora di più".