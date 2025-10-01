Logo SportMediaset
Calcio

Pescara, addio all'ex presidente De Cecco: portò Zeman in panchina

01 Ott 2025 - 13:31
Adolfo De Cecco © ansa



Il Pescara piange la morte di Giuseppe Adolfo De Cecco, ex presidente dal 2009 al 2011 e protagonista dell'ingaggio, nella stagione 2011/12, di Zdenek Zeman in panchina che col trio Insigne-Immobile-Verratti valse la promozione in Serie A (anche se sotto gestione Sebastiani, subentrato il 28 novembre 2011). De Cecco ha il merito, all'interno di un sodalizio interamente pescarese presieduto che contava anche Deborah Caldora (figlia dell'ex presidente della prima Serie A), di aver rilevato il club dopo il fallimento del 2008 e avergli dato un nuovo futuro.

"Ci ha lasciato Giuseppe Adolfo De Cecco, ex presidente biancazzurro. Grazie al suo impegno il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti più difficili della propria storia. Non verrà mai dimenticato. Ciao, ‘don Beppe’" il post social del Pescara che, sul proprio sito, ha pubblicato anche un comunicato: "Figura di grande importanza nella storia del Delfino grazie alla sua iniziativa il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine. La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco".

Il lutto ha colpito anche il mondo dell'imprenditoria abruzzese visto che De Cecco era amministratore e presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, da oltre trent'anni figura centrale nella storia e nella crescita dell'azienda.

