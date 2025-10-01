Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

L'ex Giuseppe Rossi: "Villarreal favorito contro la Juventus"

01 Ott 2025 - 11:02

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Villarreal Giuseppe Rossi ha detto la sua sulla sfida di Champions League tra il Sottomarino Giallo e la Juventus. Queste le sue parole: "Credo che il Villarreal sia favorito. È terzo in campionato dietro a Barcellona e Real Madrid. L’allenatore Marcelino, per certi versi uno spagnolo-italiano nelle idee, ha già trovato continuità di gioco, quella che ancora insegue Tudor nella sua Juventus". 

Su cosa servirà ai bianconeri per battere gli spagnoli, Rossi ha le idee chiarissime: "Un super Yildiz. Il turco è un fenomeno e in futuro sarà da Pallone d’Oro: ha 20 anni, ma gioca come un trentenne con cento presenze in Champions. Ho un debole per la sua capacità di tentare la bella giocata per il bene della squadra, non solo per gli applausi". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:59
DICH CHIVU POST INT-SLA DICH

Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori"

03:32
DICH ZIELINSKI POST INT-SLA DICH

Zielinski "Era importante vincere"

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

02:03
DICH ZAPPACOSTA POST ATA-BRU DICH

Zappacosta: "Dopo Parigi era troppo importante vincere"

03:20
DICH TRESOLDI OK POST AT-BRU DICH

Tresoldi "Partita speciale, volevo godermela il più possibile"

01:30
DICH CABAL PRE VILLARREAL DICH

Cabal: "Il gol è il passato, penso solo a domani

01:14
DICH TUDOR 1 PRE VILLARREAL DICH

Tudor: "La squadra sta bene, nessuna stanchezza"

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

01:44
Il "nuovo" Allegri

Il "nuovo" Allegri

02:16
Domani Napoli-Sporting

Domani Napoli-Sporting

01:43
Dimarco leader ritrovato

Dimarco leader ritrovato

00:47
DICH JUAN JESUS PRE SPORTING DICH

Juan Jesus: "Dobbiamo fare punti contro lo Sporting e stare attenti al loro contropiede"

00:41
DICH JUAN JESUS DICH

Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

I più visti di Calcio

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:20
Tresoldi dopo l'Atalanta: "Partita speciale, me la sono goduta"
11:02
L'ex Giuseppe Rossi: "Villarreal favorito contro la Juventus"
10:45
Torino, si teme lungo stop per Ismajli
10:28
Fifa, al museo una mostra sulla tecnologia al servizio del calcio
09:43
Serie B, Spezia: il pareggio conferma il momento difficile