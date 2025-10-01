L'ex Giuseppe Rossi: "Villarreal favorito contro la Juventus"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Villarreal Giuseppe Rossi ha detto la sua sulla sfida di Champions League tra il Sottomarino Giallo e la Juventus. Queste le sue parole: "Credo che il Villarreal sia favorito. È terzo in campionato dietro a Barcellona e Real Madrid. L’allenatore Marcelino, per certi versi uno spagnolo-italiano nelle idee, ha già trovato continuità di gioco, quella che ancora insegue Tudor nella sua Juventus".
Su cosa servirà ai bianconeri per battere gli spagnoli, Rossi ha le idee chiarissime: "Un super Yildiz. Il turco è un fenomeno e in futuro sarà da Pallone d’Oro: ha 20 anni, ma gioca come un trentenne con cento presenze in Champions. Ho un debole per la sua capacità di tentare la bella giocata per il bene della squadra, non solo per gli applausi".
