L'ex Giuseppe Rossi: "Villarreal favorito contro la Juventus"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Villarreal Giuseppe Rossi ha detto la sua sulla sfida di Champions League tra il Sottomarino Giallo e la Juventus. Queste le sue parole: "Credo che il Villarreal sia favorito. È terzo in campionato dietro a Barcellona e Real Madrid. L’allenatore Marcelino, per certi versi uno spagnolo-italiano nelle idee, ha già trovato continuità di gioco, quella che ancora insegue Tudor nella sua Juventus".