Trento, amichevoli con Sassuolo, U20 di Verona e Roma

Dopo l'amichevole già annunciata contro il Sassuolo, in programma mercoledì 23 luglio alle 18 a Ronzone, Trento affronterà altre due sfide di rilievo contro le formazioni Under 20 di Hellas Verona e Roma, entrambe protagoniste nel campionato Primavera 1. Le due partite amichevoli si disputeranno allo stadio Briamasco, che per l'occasione aprirà le porte al pubblico in vista dell'inizio ufficiale del campionato. Il primo test si svolgerà sabato 2 agosto alle 20.30 contro l'Hellas Verona U20, mentre il secondo si giocherà mercoledì 6 agosto alle 18.30 contro la Roma U20. Il biglietto d'ingresso avrà un costo di 10 euro per tutti i settori.