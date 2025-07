Sassuolo, Hellas Verona, Mantova e Genoa in ritiro in Trentino

Inizia la stagione dei ritiri dei club calcistici in Trentino. Apre il Sassuolo, reduce da un trionfale campionato di serie B che ha dominato dalla prima all'ultima giornata chiudendolo con un bottino di 82 punti. La squadra da domani sarà a Ronzone fino al 28 luglio per preparare al meglio il ritorno sul palcoscenico della Serie A. Domenica arriveranno, in contemporanea, Hellas Verona e Mantova. Gli scaligeri, reduci da un campionato di Serie A culminato con la salvezza, allenati dal confermato Paolo Zanetti, utilizzeranno per il secondo anno consecutivo le strutture di Folgaria, allenandosi al campo sportivo La Pineta. I virgiliani, invece, lavoreranno al centro sportivo comunale di Mezzana, in val di Sole, agli ordini del confermato Davide Possanzini. Storo, da domenica al 26 luglio, sarà invece il quartier generale dell'Arezzo, pronto ad affrontare la serie C dopo il brillante quinto posto della stagione appena conclusa, un piazzamento che è valso ai toscani l'accesso ai playoff, nei quali hanno superato il Gubbio al primo turno per poi essere eliminati dalla Vis Pesaro. Ha scelto il Trentino, ed esattamente Spiazzo Rendena, anche il Catanzaro, reduce da un brillante campionato di Serie B. La squadra tornata a rappresentare l'intera Calabria nel panorama calcistico nazionale è attesa dal 15 al 27 luglio. Poi il testimone passerà al Genoa, il club italiano che vanta la storia più lunga, iniziata nel lontano 1893, il quarto club di serie A che ha scelto il Trentino. Lavorerà per 13 giorni, dal 15 al 26 luglio, a Moena, agli ordini del confermato Patrick Vieira.