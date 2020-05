Tragedia per l'ex Fiorentina Bacis: il figlio di 8 anni cade dal terzo piano e muore

Tragedia per l'ex calciatore della Fiorentina e Arezzo Michele Bacis: il suo figlio più piccolo di 8 anni è caduto dal terzo piano ed è morto. Il fatto è avvenuto ieri sera, intorno alle 22, nel pieno centro di Arezzo e la dinamica è ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati velocemente i soccorsi, ma per il piccolo sono stati inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto anche la polizia che ha iniziato le indagini. Periodo nero per Bacis che nelle settimane scorse ha perso lo zio a causa del coronavirus.