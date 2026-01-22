Tragedia in Portogallo: malore in campo, muore il 27enne Nassur Bacem

Dramma durante un match di coppa regionale in Algarve: Nassur Bacem, terzino sinistro del LGC Moncarapachense (quarta divisione), è deceduto ieri sera dopo essere crollato in campo al 27° minuto della sfida contro l'Imortal. Il giocatore 27enne, ex giovanili dello Sporting Braga, è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Nonostante l'intervento immediato dei medici delle due squadre e dei servizi di emergenza, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano ed è stato dichiarato morto sul posto. Il club ha confermato la notizia con un comunicato straziante, chiedendo unità in questo momento di "profonda tristezza".