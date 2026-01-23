Tragedia in Portogallo: calciatore si accascia in campo e muore a 27 anni

23 Gen 2026 - 21:00

Una tragedia ha colpito il calcio portoghese durante una partita di coppa regionale disputata in Algarve. Nassur Bacem, terzino sinistro del LGC Moncarapachense, formazione militante in quarta divisione è morto dopo essersi improvvisamente accasciato sul terreno di gioco al 27° minuto della sfida contro l’Imortal DC. Il calciatore, 27 anni, è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. I soccorsi sono scattati immediatamente: lo staff medico di entrambe le squadre, insieme ai servizi di emergenza, ha tentato a lungo di rianimarlo direttamente in campo. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato inutile e il decesso è stato constatato sul posto.

