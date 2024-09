Totti: "Io, Del Piero e Maldini fuori dal calcio perché ingombranti". Sul ritorno alla Roma: "Mai chiamato"

LE PAROLE

L'ex capitano della Roma: "Un nome importante e competente offusca il resto, evidentemente le società hanno altri obiettivi"

© Getty Images Le bandiere nel calcio moderno si dice non esistano più. Anche quelle passate, quelle che hanno fatto la storia dei club italiani più importanti però non se la passano benissimo, fuori da un mondo che sembra aver timore di quello che rappresentano o hanno rappresentato. Francesco Totti è una di queste, lontano dal calcio e dalla Roma dopo una breve avventura: "Un po' mi manca non essere dentro al mondo del calcio - ha ammesso la bandiera della Roma -, ma sto bene ugualmente. Una figura come la mia, quella di Maldini o Del Piero, diventa ingombrante. Se sei competente e importante succede questo, evidentemente le società hanno altri obiettivi o pensieri".

"Se siamo tenuti lontani dai club è perché diventiamo ingombranti, un nome importante come il nostro offusca tutto il resto e probabilmente non è quello che vogliono. Mi piacerebbe ricoprire una posizione nel calcio, ma dovrebbe essere impegnativa e soprattutto importante" ha continuato la leggenda della Roma.

Di un ritorno di Totti in società alla Roma, ma anche dell'ingresso di Del Piero nella rivoluzionata Juventus o di Paolo Maldini pronto a riprendersi il Milan con l'appoggio di una cordata araba si è parlato molto. Il "Pupone" però non è così convinto: "Se ne parla tanto in città, ma se poi vai a spremere il limone - ha commentato a Sky Sport -, esce poco o nulla. A me nessuno ha mai chiamato e non me l'aspettavo. Però siamo tutti felici, sia io che loro. Forse un po' meno i tifosi...".