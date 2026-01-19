Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Totti e Ventola si raccontano ad "Aperitotti": dal "no" alla Roma al caos Var

19 Gen 2026 - 14:25
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il nuovo appuntamento di Aperitotti si trasforma in un viaggio tra nostalgia e retroscena inediti, mettendo di fronte due icone del calcio italiano che, oltre ai trofei, condividono un’amicizia nata sui campi dell’Under 21. Francesco Totti ha ospitato l’amico ed ex compagno di Nazionale Nicola Ventola per una conversazione informale mediata da Pierluigi Pardo, ripercorrendo carriere parallele che avrebbero potuto incrociarsi molto prima del previsto in un vero e proprio scenario da "Sliding Doors". Uno dei passaggi più significativi ha riguardato infatti il mancato approdo di Ventola nella Capitale. L'ex attaccante ha raccontato del pressing costante del Capitano nel momento di decidere tra Roma e Inter: "Lui diceva: 'Ma vieni qua, non so quanti gol fai'". Nonostante l'insistenza di Totti, Ventola scelse però la sponda nerazzurra, spiegando con onestà i motivi di quel rifiuto: "Francesco, ti voglio bene, ma dall'altra parte hanno preso Baggio e c'è Ronni". Una scelta dettata dalla percezione dell'Inter come squadra più pronta, anche se, come ricordato con un sorriso amaro, alla fine fu proprio la Roma a cucirsi lo Scudetto sul petto. Il legame tra i due affonda le radici negli anni dell'Under 21, un periodo ricordato per la spensieratezza e gli scherzi incessanti che rendevano la vita di ritiro un incubo goliardico. Ventola ha confessato scherzosamente la difficoltà di condividere la camera con l'amico: "Non si può stare con questo signore, scherza sempre... non puoi dormire e, se lo fai, ti trovi una mela in bocca o il dentifricio sugli occhi".

Totti, dal canto suo, ha ammesso divertito il ricorso a dentifrici particolarmente "potenti" per colpire i compagni ignari al risveglio. Dalla leggerezza della gioventù alla fatica del campo, il discorso è scivolato sull’epoca di Zdeněk Zeman. Totti ha descritto allenamenti durissimi, dove i celebri "mille metri" venivano ripetuti fino a dieci volte: "Il decimo era di carattere", ha spiegato il numero dieci. Il tecnico boemo imponeva ritmi tali che persino l'eccesso di zelo veniva punito: "Se superavi il giocatore avanti facevi mille metri in più". Tuttavia, il sacrificio pagava i suoi dividendi la domenica: "In campo non sentivi niente, volavi e giocavi a occhi chiusi". Spazio anche alla stretta attualità con un confronto serrato sulla tecnologia. Totti si è mostrato scettico sull'attuale utilizzo del VAR e Ventola ha sottolineato come le emozioni vengano spesso represse: "È un aiuto incredibile che stiamo sfruttando male".

L'ex capitano ha poi puntato il dito contro la farraginosità del sistema: "Se c'è la possibilità di vedere il replay ci dovrebbero essere meno discussioni, devono essere un po' più svelti, un po' più reattivi, non possono passare sette o otto minuti per prendere una decisione". A fargli eco è stato proprio Nicola Ventola, lanciando una proposta provocatoria per migliorare la reattività del sistema: "Metterei gli ex calciatori al VAR... hanno l'abitudine e la velocità nel vedere le immagini". In chiusura, un tuffo nel passato nerazzurro per analizzare il drammatico epilogo del campionato 2002. Ventola, ricordando il celebre 5 maggio, ha offerto una lettura tattica che va oltre la singola partita: “Io dico sempre, lo scudetto non l’abbiamo perso il 5 maggio ma l’abbiamo perso perché se giocavano Recoba, Ronaldo, Vieri e Conceição difendi in 6”. Un'analisi che punta il dito sullo squilibrio legato alla ricerca dell’estetica, chiudendo così un racconto fatto di sogni, fatica e grande calcio.

Questo appuntamento, visibile su YouTube, continua la serie di contenuti esclusivi che Betsson.Sport produce nell'ambito del format "AperiTotti", un progetto editoriale dedicato alle leggende del calcio italiano.

Ultimi video

01:32
Napoli, altri guai

Napoli, altri guai

01:46
SRV RULLO INTER AKANJI, L'UOMO DELLA SVOLTA - PRE ARSENAL 19/1 (MUSICATO) SRV

Si scrive Akanji, si legge "insostituibile": Inter, ecco i segreti dell'uomo della svolta

02:12
SRV RULLO INTER VIGILIA ARSENAL CON CHIVU 19/01 SRV

Inter, notte speciale con l’Arsenal: le scelte e le parole di Chivu

01:27
SRV RULLO FOCUS MALEN OK EDL EDL

Roma, è già "Malen-Mania"! Lui e Robinio Vaz fanno di nuovo sognare la città

01:47
13 SRV SUPER FULLKRUG SRVok

Il Milan si gode super Füllkrug: e i tifosi ripensano a Bierhoff…

00:29
MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

01:50
SRV RULLO JUVENTUS, LA SETTIMANA DELLA VERITA' 19/01 (MUSICATO) SRV EDL OK

Juventus, la verità in una settimana

01:44
DICH CHIVU 1 SU PERFEZIONE E RISATA PRE ARSENAL 19/01 SRV

"Difesa speciale per l'Arsenal?". E Chivu scoppia a ridere

02:03
DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

01:36
DICH CHIVU 3 SU LAUTARO ALLA TOTTI PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Lautaro alla Totti? Si diverte"

01:29
DICH AKANJI 1 SU ARSENAL E BAYERN PRE ARSENAL 19/01 SRV

Akanji: "L'Arsenal non è la squadra migliore d'Europa"

01:51
DICH AKANJI 2 SU CHIVU / FUTURO / RUOLO PRE ARSENAL 19/01 SRV

Akanji: "Resto all'Inter? Ho detto no a…"

01:22
Nicola sfida il Verona

Nicola sfida il Verona

01:35
Spalletti dopo Cagliari

Spalletti dopo Cagliari

01:19
Napoli, Lobotka decisivo

Napoli, Lobotka decisivo

01:32
Napoli, altri guai

Napoli, altri guai

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:08
La eSerie A Goleador arriva al Nerd Show di Bologna
18:06
Marocco, Brahim Diaz: "Ho il cuore spezzato: chiedo scusa, proverò a farmi perdonare"
17:50
Copenaghen, Neestrup: "Napoli con tante assenze? Fa parte del gioco"
17:19
Champions, clima teso nel Real. Arbeloa denuncia: "Campagna contro di noi"
17:07
Kings World Cup Nations, il Brasile è campione del mondo