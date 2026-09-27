Totti: "Avrei voluto giocare col Fenomeno. Via dalla Roma? Sarei andato al Milan..."

Poi un passaggio sulla Roma di oggi: "Gasperini è uno dei migliori allenatori in Serie A. Ha dimostrato all'Atalanta e ora ha in mano la situazione: se gli danno carta bianca ha ottime possibilità di fare bene. Dybala è pronto per la 10? Penso che sia una maglia che non va data dopo 5/6 partite fatte bene, serve un progetto a lungo termine... È la società che deve decidere se dargliela o meno". Poi la rivelazione di mercato: "Se avessi lasciato la Roma, sarei voluto andare al Milan. Anche perché da bambino simpatizzavo per loro. Gli anni di Sacchi e degli olandesi mi hanno affascinato: era una squadra che vinceva tutto ed era bellissima da vedere".