LE PAROLE

Incredibile Totti: "A 48 anni ho detto no al Genoa e al Como"

Anticipazione della sua autobiografia: "Non sono leggende metropolitane, è tutto vero"

22 Set 2026 - 09:42
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"Ho detto no alla Serie A. Ho detto no al Genoa. Ho detto no al Como. Avevo 48 anni. Allenatore del Genoa era Alberto Gilardino, Campione del Mondo come me con l'Italia del 2006, mentre sulla panchina del Como c'era già Cesc Fabregas, uno dei grandi della storia del calcio. Gilardino aveva 42 anni, Fabregas 37, quindi avrei avuto rispettivamente 6 e 11 anni in più di chi era pagato per dirmi cosa fare. Non sono leggende metropolitane, è la pura verità. Incredibile, ma vera. Pazzesca".

Lo scrive lo storico capitano della Roma Francesco Totti nel libro autobiografico 'Oltre' (Cairo Editore). L'anticipazione è stata pubblicata sul Corriere della Sera. Totti racconta anche del primo bacio con la sua compagna Noemi Bocchi: "Vicino a Piazza del Popolo, in auto, come due ragazzini, nella penombra. C'avevo un po' di paura, ero emozionato per davvero. Di baci ne avevo dati in vita mia, ma quello lo consideravo importantissimo. Mica potevo sbagliarlo, come il rigore contro l'Australia al Mondiale del 2006. Momenti fondamentali per il futuro, inni alla gioia. Ho iniziato a essere assalito dai dubbi dell'adolescente. La bacio io o aspetto che lo faccia lei? Chiudo gli occhi o li tengo aperti? E se poi non le piace? La lingua ci va oppure no? E se qualcuno ci vede? A quanto pare, ci siamo dati il bacio giusto al momento giusto. Con Roma sullo sfondo, e dentro di noi, e davanti a noi".

francesco totti

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