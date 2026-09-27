Ceferin e il 'caso' Malagò: "Euro 2032 a rischio? Le ingerenze politiche minano la fiducia della Uefa"

"Euro 2032 a rischio? Non intendo commentare scenari ipotetici. Nessuna decisione è ancora stata presa. Dico solo che, in quanto co-organizzatore, l'Italia ha una responsabilità particolare. Proprio per questo è importante preservare l'indipendenza delle istituzioni sportive. Qualsiasi forma di ingerenza politica potrebbe minare la fiducia dell'Uefa e degli altri partner, il che non sarebbe nell'interesse né del calcio italiano né del torneo". Così alla Gazzetta dello Sport il presidente della Uefa Ceferin sull'ipotesi commissariamento della Figc: "Fifa e Uefa hanno sempre insistito con chiarezza sull’autonomia delle federazioni. Mi auguro che gli organi competenti prendano al più presto una decisione conforme alle regole dell’ordinamento sportivo. L'aggravarsi della crisi istituzionale non fa bene a nessuno. Malagò lo conosco da quando era alla guida del Coni, è un uomo serio".