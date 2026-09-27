Ceferin e il 'caso' Malagò: "Euro 2032 a rischio? Le ingerenze politiche minano la fiducia della Uefa"

27 Set 2026 - 09:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Euro 2032 a rischio? Non intendo commentare scenari ipotetici. Nessuna decisione è ancora stata presa. Dico solo che, in quanto co-organizzatore, l'Italia ha una responsabilità particolare. Proprio per questo è importante preservare l'indipendenza delle istituzioni sportive. Qualsiasi forma di ingerenza politica potrebbe minare la fiducia dell'Uefa e degli altri partner, il che non sarebbe nell'interesse né del calcio italiano né del torneo". Così alla Gazzetta dello Sport il presidente della Uefa Ceferin sull'ipotesi commissariamento della Figc: "Fifa e Uefa hanno sempre insistito con chiarezza sull’autonomia delle federazioni. Mi auguro che gli organi competenti prendano al più presto una decisione conforme alle regole dell’ordinamento sportivo. L'aggravarsi della crisi istituzionale non fa bene a nessuno. Malagò lo conosco da quando era alla guida del Coni, è un uomo serio".

Ultimi video

01:59
DICH DE KETELAERE POST ITALIA DICH

De Ketelaere: "Fatta partita clamorosa. Mi sento un attaccante"

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

02:41
MCH PARTENZA ITALIA PER TURCHIA MCH

La Nazionale lascia Roma, manca Barella: le immagini

00:53
DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

02:32
Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

01:54
Trevisani: "Italia, primo tempo agghiacciante"

Trevisani: "Italia, primo tempo agghiacciante"

00:29
DICH CISSE PER SITO 26/9 DICH

Cisse pronto a trascinare anche l'Under 21: "Stare al Milan mi sta aiutando"

01:38
Douvikas punta in alto

Douvikas punta in alto

01:39
Hojlund scatenato

Hojlund scatenato

01:46
Alajbegovic in esclusiva

Alajbegovic in esclusiva

01:41
Oggi Inghilterra-Spagna

Oggi Inghilterra-Spagna

01:28
Zidane esordio ok

Zidane esordio ok

01:19
Schermaglie Coni-Figc

Schermaglie Coni-Figc

02:25
Le voci della delusione

Le voci della delusione

02:09
Mancio, falsa ripartenza

Mancio, falsa ripartenza

01:59
DICH DE KETELAERE POST ITALIA DICH

De Ketelaere: "Fatta partita clamorosa. Mi sento un attaccante"

I più visti di Calcio

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Wayne Rooney

Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO

DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

DICH DE LAURENTIIS SU CARDINALE SRV

De Laurentiis: "Cardinale? Volevo buttarlo fuori!"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:53
Francia, Zidane fa turnover: occasione per Diouf e Da Cunha
10:37
"10 x 5, auguri Francesco!": la Roma festeggia il suo storico capitano
09:24
Ceferin e il 'caso' Malagò: "Euro 2032 a rischio? Le ingerenze politiche minano la fiducia della Uefa"
23:47
Vozinha eroe solo al Mondiale: la papera condanna Capo Verde
23:19
Modric sempre più nella leggenda: è il marcatore più anziano nella storia della Croazia