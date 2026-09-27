Francia, Zidane fa turnover: occasione per Diouf e Da Cunha

27 Set 2026 - 11:53
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La Francia prepara la seconda sfida del girone di Nations con un occhio alla terza. Dopo il successo di misura contro la Turchia, i Bleus di Zidane sono volati direttamente in Belgio dove lunedì affronteranno la nazionale di Garcia. Il successivo appuntamento sarà contro gli azzurri allo Stade De France: l'esordio di Zizou da ct davanti ai suoi tifosi. Per questo è molto probabile che contro Van Bommel l'ex Real possa optare per un'ampia rotazione: in particolare Andy Diouf e Lucas Da Cunha potrebbero avere una chance di partire dal primo minuto. Il nerazzurro dovrebbe essere impiegato nell'inedito ruolo di terzino sinistro, mentre il centrocampista del Como dovrebbe essere il perno centrale della mediana a 3 dei francesi. 

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