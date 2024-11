Totti appoggia Del Piero: "Lo vedrei bene come presidente della Figc, è una persona pulita"

Nel giorno in cui Gabriele Gravina conferma la sua candidatura per un terzo mandato alla guida della Figc, arriva un importante endorsment da parte di Francesco Totti per Alessandro Del Piero, che ha aperto all'ipotesi di diventare presidente. Secondo l'ex capitano della Roma, l'amico e rivale di tante battaglie ha le credenziali per ricoprire un ruolo così prestigioso: "Vedrei bene Del Piero come presidente della Federcalcio" ha detto in esclusiva a Sportmediaset. E secondo l'ex calciatore chi lo conosce bene appoggerebbe di certo la sua candidatura.