Gravina: "Mi ricandido alla presidenza della Figc nonostante gli attacchi"

Gabriele Gravina ha deciso di ricandidarsi per la presidenza della Federcalcio: "Mi ricandido. Non è stata una decisione facile, ma molto ponderata. Certe forme di aggressione che ho ricevuto nelle ultime settimane, e che non hanno precedenti in un paese civile come l'Italia, non mi hanno impedito di andare avanti. Si è fatto di tutto per indurmi a non candidarmi. Ma non mi conoscono. Ho la capacità e la serenità di andare a testa alta e la coscienza a posto". In caso di rielezione, per Gravina sarebbe il terzo mandato.