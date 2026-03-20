Tottenham, Vicario sarà operato di ernia la prossima settimana
Il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario si sottoporrà la prossima settimana a un intervento chirurgico per un'ernia. Lo rende noto lo stesso club inglese, si spiega anche così l'esclusione di Vicario dai convocati del ct della Nazionale Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali. "L'intervento, di lieve entità, è stato programmato in modo da avere il minor impatto possibile sulla nostra stagione. Guglielmo inizierà immediatamente la riabilitazione con il nostro staff medico e si spera che possa tornare in campo entro il prossimo mese", si legge nel comunicato degli Spurs.