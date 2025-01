Torino, Vanoli: "Mancata lucidità in fase realizzativa"

Paolo Vanoli ha commentato così lo 0-0 tra il suo Torino e il Parma: "Ci è mancata un pizzico di qualità, come è successo a Karamoh nel primo tempo che doveva far gol - le sue parole a Dazn -. Ci è mancata la lucidità in fase realizzativa, abbiamo avuto tante palle gol e i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione e nel finale abbiamo provato a fare il 4-2-4 ed è arrivata l'occasione dentro l'area con il tiro di Linetty. Il miglior giocatore da loro è stato il portiere, vogliamo uscire a tutti i costi da questo periodo. Volevamo tutti la vittoria, però dobbiamo continuare su questa strada che è quella giusta. Ricci? Speriamo che non sia nulla di grave, ha sentito un piccolo fastidio sul retto femorale. Poi vedremo dopo gli esami strumentali. L'ingresso di Sanabria? Era il momento giusto di passare alla difesa a quattro, mi piace un calcio offensivo e penso che verso la fine questo 4-2-4 poteva aiutarci. Poi abbiamo Njie che ha qualità, ma deve capire i momenti, siamo cresciuti d'intensità e questo lo pretendo sia in fase difensiva che offensiva. È la strada giusta, dobbiamo però diventare più qualitativi in zona offensiva e in questa partita dobbiamo portare a casa i tre punti".