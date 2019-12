Torino, svaligiata casa Ansaldi: "Dio, perdonali"

Brutta sorpresa per Cristian Ansaldi. Al suo rientro a casa a Torino, l'esterno granata ha scoperto che l'abitazione era stata visitata dai ladri, mentre lui si trovava in ritiro e la famiglia (la moglie e i tre figli) non era presente. L'argentino, però, ha guardato il lato positiva di questa spiacevole esperienza, nonostante gli siano stati sottratti oggetti per un valore di 200mila euro. Ansaldi derubato: "Dio, perdonali"

"Mi hanno portato via tante cose di valore come borse, valigie, orologi, anelli, braccialetti e altri oggetti che per noi hanno grande valore, non per il costo in sé ma perché solo noi sappiamo quanto è costato potercele permettere. Però ben al di là del dispiacere voglio ringraziare Dio per aver protetto la mia famiglia, sapendo che non c'era nessuno in quel momento, sapendo che ha il controllo di tutto. E questo mi dà serenità. Affido le vite di chi ha fatto questo nelle tue mani, Signore, perché tu li perdoni e ti possano conoscere", ha scritto Ansaldi

Due mesi fa era stata svaligiata l'abitazione di un altro calciatore, l'ex juventino Claudio Marchisio. In quel caso i ladri erano entrati in casa mentre il giocatore guardava la tv con la moglie Roberta.