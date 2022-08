Torino, scoppia il caso Lukic: non si presenta all'allenamento e vuole andare via

© Getty Images

È ancora bufera in casa Toro. Dopo la furibonda lite filmata e mandata in rete tra il tecnico Juric e il ds Vagnati, scoppia un altro caso nella squadra granata alla vigilia dell'esordio in campionato in casa del Monza. Protagonista Sasa Lukic, nuovo capitano dopo l'addio del 'Gallo' Belotti. Il serbo - come riferisce La Stampa - non si è presentato all'allenamento. Ufficialmente per problemi fisici, ma dietro ci sarebbero questioni legate al mercato: diverse offerte da altri club (tra cui la Roma), un contratto in scadenza nel 2024 e nessun rinnovo alla finestra con tanto di adeguamento dello stipendio. Juric ha preso malissimo l'accaduto (come riporta Tuttosport il giocatore avrebbe chiamato il tecnico dicendo che non ce l'aveva con lui, con nessun compagno, con nessuno dello staff ma di non contare più su di lui) ha preso atto della situazione e non ha convocato il giocatore. Che vuole lasciare il club. Ora si tenterà di ricucire l'ennesimo strappo nell'ambiente granata.