Torino, nuovo caso di positività al Covid-19: gara con l'Atalanta a rischio

Un altro caso di positività al Covid-19 nel Torino, dopo quelle di due giocatori all'inizio della preparazione dopo pochi giorni di allenamenti al Filadelfia e di un componente dello staff che costrinse all'annullamento delle ultime due amichevoli pre-campionato a Biella. Si tratta ancora di un giocatore, di cui non è stata resa nota l'identità. E ora la gara di sabato in campionato contro l'Atalanta è a rischio: tutto dipenderà dall'esito dei tamponi cui verranno sottoposti nei prossimi giorni gli altri componenti della rosa, che intanto sono stati messi in quarantena.