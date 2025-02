Serie A, Atalanta-Torino 1-1: Milinkovic-Savic frena la corsa di Gasperini

L’Atalanta ha realizzato almeno una rete per 27 gare casalinghe di fila in Serie A: solo l’Inter (33) vanta una striscia aperta più lunga di gol all’attivo consecutivi davanti al proprio pubblico nella competizione.

Berat Djimsiti (vs Torino) è tornato alla rete in Serie A esattamente 1000 giorni dopo l’ultima marcatura nella competizione (vs Spezia in quel caso, l’8 maggio 2022).

Considerando le ultime due stagioni di Serie A (dal 2023/24), nessun giocatore ha fornito più assist di Raoul Bellanova in campionato: 13, come Rafael Leão e il compagno di squadra Charles De Ketelaere.

Valentino Lazaro ha stabilito oggi il suo record di assist stagionali in Serie A: cinque, superati i quattro registrati nello scorso campionato.

Guillermo Maripán ha realizzato la sua prima rete in Serie A (vs Atalanta) – la prima nei Big-5 campionati europei dal 2 settembre 2023 con la maglia del Monaco contro il Lens in Ligue 1.

L’Atalanta è la formazione che ha realizzato più reti di testa nei Big-5 campionati europei in corso: 11, segue a 10 il Nottingham Forest.

Dal 2021/22, solo Lukasz Skorupski (cinque) ha neutralizzato più rigori di Vanja Milinkovic-Savic in Serie A (quattro, come Szczesny e Meret).

Prima di Mateo Retegui (vs Torino), l’ultimo giocatore dell’Atalanta a sbagliare un rigore in campionato era stato Mario Pasalic ancora contro il Torino nella gara di andata, il 25 agosto scorso.

Il Torino ha pareggiato tre trasferte di fila in Serie A (vs Udinese, Fiorentina e Atalanta) per la prima volta da novembre-dicembre 2018 (quattro in quel caso con Walter Mazzarri in panchina).

Solo il Monza (12) ha subito più reti di testa rispetto al Torino in questo campionato (nove).

Il Torino è rimasto imbattuto per sei gare di fila in Serie A (1V, 5N) per la prima volta dal periodo tra gennaio-febbraio 2024 (sei anche in quel caso con Ivan Juric alla guida – 3V, 3N).

L’Atalanta ha pareggiato quattro delle ultime sei gare di campionato (1V, 1N) per la Dea tanti segni “X” quanti quelli registrati nelle precedenti 36 nella competizione (25V, 7P).

L’Atalanta non ha vinto contro il Torino per due match di fila in Serie A (1N, 1P) per la prima volta dalla striscia di tre gare senza vittorie in campionato registrata tra settembre 2018 e settembre 2019 (1N, 2P).

Mateo Retegui ha disputato oggi la sua 50ª presenza in Serie A (29 delle quali con la maglia del Genoa nello scorso campionato e 21 finora con l’Atalanta in quello corrente).