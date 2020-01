Torino, Mazzarri: "Toccato il fondo, subito in ritiro e nelle difficoltà non lascio mai"

QUI TORO

"Sono venuto per chiedere scusa per la prestazione. Non vorrei aggiungere altro. E' inutile commentarla una gara così. Annuncio che andremo subito in ritiro. Non dovrei dire altro, potrei anche andar via". E' senza parole il tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo la disfatta casalinga contro l'Atalanta. "Oggi è indifendibile tutto. Non è giustificabile una prestazione del genere. Parlerò con il presidente, normale dopo una partita così. Dimissioni? Io nelle difficoltà non lascio mai. Oggi c'è da fare tutti delle riflessioni. Dopo aver toccato il fondo come oggi si può solo risalire",

"Una prestazione così non me la ricordo in 20 anni di carriera, E' indifendibile, chiediamo scusa a tutti - ha ribadito Mazzarri nel dopo partita - Ora andiamo in ritiro, dobbiamo cercare di sterzare".

BELOTTI: "SCONFITTA UMILIANTE, IL RITIRO SARA' UTILE"

"Una sconfitta per 7-0 in casa è qualcosa di umiliante. Abbiamo toccato il fondo e non ci resta che chiedere scusa". Il capitano del Torino Andrea Belotti commenta così la batosta contro l'Atalanta. "Non è stata una prestazione all'altezza del Torino, abbiamo sbagliato tutto - ha proseguito il Gallo - All'inizio è stata una gara combattuta, poi abbiamo preso il primo gol in modo fortuito e lo 0-3 a fine primo tempo ci ha spezzato le gambe. C'è solo da chiedere scusa ai tifosi, una prestazione del genere non è concepibile. Il ritiro è utile per guardarci in faccia, ognuno deve dire la propria e sfogarsi. Bisogna anche trovare le motivazioni per andare a giocare un quarto di finale di Coppa Italia. Le partite si possono anche perdere ma si devono perdere in un determinato modo".