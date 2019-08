Torino, Mazzarri: "Io ci credo, non è ancora finita"

EUROPA LEAGUE

Il ko per 3-2 contro il Wolverhampton non fa perdere le speranze a Mazzarri, che in vista del ritorno detta la linea da seguire: "Io ci credo e voglio che la squadra ci creda come me - dice il tecnico dopo la gara -. Se si gioca come si è fatto in altre partite, non è ancora finita. Si sono fatti degli errori e si sono pagati. In partite di questo livello l'episodio fortunato o sfortunato conta".



L'allenatore del Torino analizza così la partita: "Siamo partiti un po’ contratti, il gioco fluido non è riuscito. In una partita così, che i ragazzi sentivano particolarmente, non siamo stati fluidi nel palleggio come le altre volte. Alla fine la squadra ha fatto una buona partita con una squadra molto forte che ha nel contropiede l’arma migliore. Siamo stati ingenui a concedergli tutte queste ripartenze, abbiamo fatto degli errori difensivi che di solito non facciamo e il punteggio è stato pesante perché non meritavamo di perdere".