Torino, Juric non si fida del Milan: "Più pericoloso perché in difficoltà"

VERSO MILAN-TORINO

Il tecnico granata: "Dei rossoneri mi fa paura tutto, sarà una gara di dinamismo"

Il Torino di Juric sa che non c'è il due senza il tre e dopo aver raccolto due successi contro il Milan in stagione, tra gara d'andata e Coppa Italia, vuole provare l'ennesimo colpaccio approfittando del momento difficile dei rossoneri. "Abbiamo lavorato sui dettagli per vedere dove mettere in difficoltà il Milan - ha assicurato in conferenza il tecnico del Toro -, l'allenamento è stato buono".

Anche il Torino però deve fare i conti con qualche problema fisico, soprattutto in mezzo al campo dopo l'infortunio di Ricci e l'addio a Lukic: "Ilic ha una condizione che è lontana dall'essere ideale - ha confermato Juric -. Avrà bisogno di tanto tempo per giocare al suo livello, ma verrà con noi anche se non giocherà dall'inizio perché non riesce a mantenere il ritmo in allenamento. Serviranno 2-3 settimane per smaltire del tutto l'infortunio. L'infortunio di Ricci è importante perché aveva raggiunto un livello di rendimento alto, ma qualcosa ci inventeremo. Sto ancora pensando".

Ivan Juric però non si fida di un Milan ferito e in cerca di riscatto: "Mi dispiace non affrontarli al massimo, queste squadre sono più pericolose quando sono in difficoltà. Quello del Milan è un periodo strano, vincevano di due gol con la Roma e poi è cambiato tutto, basta mollare un attimo che cambia tutto. Del Milan mi fa paura tutto, mi aspetto una partita di dinamismo e con poco tempo da perdere".

I dubbi di formazione di Jurici riguardano i mediani e i trequartisti: "Adopo mi è piaciuto molto, mi sta dando soddisfazioni. Linetty è un periodo in cui non sta facendo molto bene, ma dobbiamo ancora decidere chi giocherà. Certo Adopo sa meglio certe dinamiche rispetto a Vieira che è appena arrivato...". Per quanto riguarda l'attacco: "Sanabria giocherà, anche se sa che può migliorare ancora. Tra Vlasic e Karamoh deciderò di gara in gara".

In bilico c'è però il futuro di Juric con un rinnovo che non arriva: "Cairo ha detto che il contratto è pronto e lo ringrazio, è un orgoglio. Io voglio fare bene con la rosa che ho e adesso voglio fare il massimo, ma dobbiamo andare oltre le nostre possibilità per ottenere i risultati".