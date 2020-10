Torino, il presidente Urbano Cairo positivo al Covid: ricoverato al San Paolo

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano. Il numero uno della società granata e di Rcs è ricoverato nel reparto di malattie infettive, in osservazione per tutti gli accertamenti del caso - come riporta Corriere.it -. Le condizioni di salute sono abbastanza buone, con poca febbre.