Torino: guarito il giocatore positivo al Covid-19

Buone notizie in casa Torino. Il giocatore che era risultato positivo al Covid-19 è ora "totalmente negativo". Lo ha annunciato in una nota il club granata, aggiungendo che ha ripreso gli allenamenti con un programma personalizzato". Il Torino non ha mai rivelato l'identità del giocatore in questione, risultato positivo dopo i primi test per la ripresa degli allenamenti individuali, asintomatico, e posto immediatamente in quarantena.