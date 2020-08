Serie A, allarme Covid: positivi Boga, Petagna e due giocatori del Torino

NUOVI CONTAGI

Il Covid-19 torna a far tremare la Serie A. Dopo la positività di Mirante e di tre giocatori del Cagliari, si registrano altri contagi tra i calciatori in vista dei ritiri per la ripresa del campionato italiano. Nel dettaglio, si tratta di due giocatori della rosa del Torino, Jeremie Boga del Sassuolo e Andrea Petagna del Napoli. Secondo quanto riferito dai club, tutti i calciatori contagiati sono "asintomatici" e sono stati messi in isolamento come previsto dal protocollo in attesa di ulteriori tamponi e accertamenti.

BOGA POSITIVO, IL COMUNICATO DEL SASSUOLO

Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti.

DUE CASI AL TORINO

"Il Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19, svolti prima della ripresa della preparazione. Il club ha immediatamente informato le autorità competenti ed i due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo. In via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra".

NAPOLI, PETAGNA: "SONO POSITIVO, STO BENE"

Dopo la notizia della positività al Covid, Andrea Petagna ha affidato a Instagram le sue prime parole, tranquillizzando tutti. "Grazie a tutti per i messaggi - ha scritto il calciatore -. Sto bene e sono completamente asintomatico". "Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto - ha aggiunto -. Grazie ancora".