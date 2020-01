Torino, Cairo: "Nessun ultimatum a Mazzarri"  

LA DECISIONE

Per il momento il Torino va avanti con Mazzarri: "nessuna novità", risponde il presidente Urbano Cairo nella notte dopo la batosta casalinga contro l'Atalanta, uno 0-7 inedito nella storia granata. Cairo ha lasciato lo stadio Olimpico Grande Torino alla 1.30. Prima di salire in auto, si è fermato a parlare brevemente con il gruppo di giornalisti in attesa da oltre due ore: "La prima cosa che faccio - ha detto il presidente del Toro - è scusarmi con i tifosi perché una partita del genere è veramente qualcosa di brutto, è incommentabile, indifendibile. Per il resto non ci sono novità, tutto confermato. Martedì abbiamo una partita importante (a San Siro con il Milan nei quarti di Coppa Italia, ndr), dobbiamo prepararla bene". Mazzarri: "Chiedo scusa, squadra subito in ritiro"

Ultimatum a Mazzarri? "No, no", ha risposto Cairo che ha confermato che da questa mattina la squadra sarà in ritiro. Il tecnico Mazzarri aveva lasciato lo stadio Grande Torino un quarto d'ora prima del presidente passando da un'uscita lontana dai cronisti in attesa.

Mazzarri, quindi, per ora non si tocca. La vicinanza con un match delicato e già decisivo contro il Milan in Coppa Italia ha consigliato prudenza al presidente granata che, sia pure avvilito per la terribile sconfitta contro l'Atalanta, ha deciso di tirare dritto per la sua strada dando fiducia, se così si può definire, al suo tecnico. E' evidente che la sfida del Meazza potrebbe essere decisiva. Non tanto per una eventuale eliminazione che, giocando in trasferta, potrebbe anche rientrare nell'ordine delle cose. Quanto, piuttosto, per la capacità che dimostrerà la squadra di reagire a questo momento così delicato. Insomma, Cairo si aspetta un Torino di nuovo in grado di lottare e giocarsela alla pari ma, soprattutto, vuole capire se la squadra è ancora dalla parte dell'allenatore oppure no. Il tutto mentre il popolo granata è furioso e non ha mancato di contestare, oltre a giocatori e tecnico, anche la squadra. Il bivio è lì a un passo: tutto sta nel capire se il Toro finirà nel precipizio o riuscirà ad alzare la testa.