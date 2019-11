Torino, battibecco tifosi-Mazzarri: "Dov'è Chiellini?"

Non è un momento facile per il Torino, due punti nelle ultime sei partite, e i problemi in campo si riflettono anche tra i tifosi, in aperta contestazione verso Walter Mazzarri. Ieri gesto di distensione del tecnico che, per la prima volta da luglio, ha aperto l'allenamento al Filadelfia ai tifosi che però non hanno rinunciato a criticare il tecnico. I circa 300 granata presenti hanno prima rinfacciato a Mazzarri la frase su Chiellini ("Dov'è?" gli hanno urlato) per poi chiedergli un confronto di persona.