Torino: Baselli, distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti

Il Torino non potrà contare su Daniele Baselli per questo finale di stagione concentrato in un mese e mezzo, dal 20 giugno a 2 agosto. Il centrocampista, che si era fatto male in allenamento, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento legamentoso. Baselli verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti, nei prossimi giorni, per definire la miglior strategia terapeutica. Lo rende noto il club granata.