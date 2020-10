Covid: altro giocatore positivo nel Torino, nel Parma i casi salgono a sette

Altro giocatore positivo al Covid-19 al Torino. Già ieri erano risultati positivi un calciatore e due membri dello staff. Il club granata ha comunicato che "il tesserato, completamente asintomatico, è già stato messo in isolamento". Nel frattempo il Parma ha comunicato che il ciclo di tamponi molecolari svolti nella serata di ieri ad Udine ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatto salvo per un atleta, asintomatico, che è stato prontamente isolato. Per il club ducale, dunque, in totale i casi di positività salgono a sette.