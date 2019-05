Speciale Grande Torino: "L’ultimo viaggio del Conte Rosso"

03/05/2019

Sono passati 70 anni dalla Tragedia di Superga e “Focus” rende omaggio al “Grande Torino” con una serata-evento in onda sabato 4 maggio. Dopo lo speciale SportMediaset è in programma alle 22.00 il documentario inedito «L’ultimo viaggio del Conte Rosso». Realizzato da Fabiana Antonioli, si riferisce ai quattro giocatori della Giovanile del Toro, che portarono a termine il Campionato 1948-49. Sono proprio le giovani promesse granata i protagonisti della ricostruzione di Fabiana Antonioli. Il documentario - in prima visione TV - racconta il destino di questi ragazzi, costretti a vestire i panni dei loro idoli e a scendere in campo al loro posto, a soli nove giorni dai funerali e per le ultime quattro partite. Partite che vinceranno tutte, portando a termine quello che per sempre verrà ricordato come il Campionato degli Invincibili.