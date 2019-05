Speciale Grande Torino: "Gli Invincibili: il sogno spezzato - 70 anni di passione e orgoglio"

03/05/2019

Sono passati 70 anni dalla Tragedia di Superga e “Focus” rende omaggio al “Grande Torino” con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, dalle ore 21.15. La celebrazione - che prende il via a 24 ore dal 198° Derby della Mole - si apre alle 21.15 con lo speciale SportMediaset dal titolo «Gli Invincibili: il sogno spezzato - 70 anni di passione e orgoglio». Il trimotore che riporta a casa da Lisbona la squadra pluricampione d’Italia del Torino Football Club precipita sulla collina di Superga alle ore 17.03 del 4 maggio 1949. Nella tragedia perdono la vita 31 persone: 18 giocatori, 3 dirigenti, 3 allenatori, 3 giornalisti e 4 uomini dell’equipaggio. La squadra, proclamata vincitrice a tavolino del Campionato, gioca le restanti partite schierando la formazione giovanile, così come gli avversari di turno. Il giorno dei funerali, il 6 maggio 1949, oltre mezzo milione di persone scende in Piazza San Carlo, a Torino, per dare l'ultimo saluto ai giocatori. Lo speciale, a cura della redazione diretta da Alberto Brandi, attraverso immagini d’epoca ricorda il Torino del secondo Dopoguerra, quando lo Sport è il balsamo che cura le ferite delle tribolazioni patite dagli italiani. Riporta interventi di storici del calcio e non, con le testimonianze del Presidente Urbano Cairo e del Capitano Andrea Belotti, e i racconti di tifosi celebri come Aldo Grasso, Piero Chiambretti e Mario Giordano. Spiega la fede granata, un tifo caratterizzato da un’identità unica nel suo genere e una passione che ha cementato generazioni e generazioni di appassionati.