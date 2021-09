Serie A, Venezia-Torino 1-1: Aramu risponde nel finale a Brekalo

VENEZIA-TORINO 1-1

Succede tutto nella ripresa: l’assist di Singo vale il vantaggio granata firmato dal croato, poi il fallo di Djidji su Okereke vale il pari su rigore dell’ex di turno



Termina 1-1 il posticipo della sesta giornata di Serie A tra Venezia e Torino. Primo tempo tambureggiante al Pier Luigi Penzo. Okereke è il più attivo del match: per due volte non inquadra lo specchio della porta. Poi, al 56’, Brekalo sblocca il match su assist di Singo. I padroni di casa pareggiano al 78’ con il rigore di Aramu dopo il fallo commesso da Djidji (poi espulso) su Okereke. Torino a pari punti con la Juve prima del derby di sabato. Brekalo-Aramu: Venezia-Torino è pari Getty Images

LA PARTITA

Il Torino si presenterà al derby di sabato prossimo con gli stessi punti della Juventus (8). Potevano essere due in più, ma il successo sul campo del Venezia (che ora ne ha 4) sfuma a 12 minuti dalla conclusione e alla fine deve accontentarsi dell’1-1 al Pier Luigi Penzo.

Okereke è protagonista nel giro di tre minuti in avvio di gara: l’attaccante dei lagunari prima punta Ricardo Rodriguez e libera il mancino dal limite (palla larga non di molto), poi colpisce di testa in maniera ravvicinata di poco alto sulla traversa dopo il cross dalla destra di Crnigoj, ben liberato da Johnsen. A quest’ultimo viene annullato un gol per fuorigioco. Poi, al 38’, un problema fisico per Vacca lo costringe a lasciare il posto a Ethan Ampadu, ex Sheffield United e in prestito dal Chelsea, il quale si posiziona in mezzo al campo pur essendo difensore. Nel finale di primo tempo Sanabria non riesce a concludere con convinzione sul cross di Ansaldi.

Al 51’ Okereke lavora un pallone sulla destra, crossa al centro ma Johnsen non riesce a trovare la deviazione vincente. Passano 5 minuti e il Torino passa in vantaggio: grande accelerazione di Singo sulla destra, pallone dal fondo verso l’area piccola e rete a rimorchio di Brekalo. Al 70’ i padroni di casa tentano di reagire con un tiro-cross di Aramu, ma il pallone termina tra le braccia di Milinkovic-Savic. Il secondo giallo di Djidji non solo lascia gli ospiti in dieci uomini, ma consente ad Aramu di pareggiare i conti su rigore a 12’ dalla fine (fallo subìto da Okereke), per il primo gol in Serie A per l’ex di turno. Ultimo minuto di recupero al cardiopalma: prima Milinkovic-Savic chiude la saracinesca alla potente punizione di Aramu, poi sul rovesciamento di fronte Maenpaa si supera su Mandragora, che si era lanciato in contropiede tutto solo.

LE PAGELLE

Okereke 6,5 – È quello che crea le occasioni da gol più importanti nel primo tempo, anche se non riesce a centrare lo specchio della porta; si guadagna il rigore dell’1-1.

Vacca 5,5 – Rimane in campo appena 38 minuti perché poi un problema fisico gli impone di terminare anzitempo il match; non convince però tantissimo in mezzo al campo.

Brekalo 7 – Prima frazione di gara complicata per il croato, poi il lampo a inizio ripresa sull’assist di Singo: è la rete che poteva decidere il match a favore dei granata.

Singo 6,5 – Gran parte delle azioni offensive dei granata vede la propria origine dalla destra, che è la sua zona di competenza; arriva anche il suo assist del momentaneo 0-1.

Djidji 5 – Alla fine si rivela il responsabile maggiore dei due punti sciupati dal Torino nel finale di match con il rigore causato nel finale (come accaduto contro la Lazio).

IL TABELLINO

VENEZIA-TORINO 1-1

Venezia (4-3-3): Maenpaa 6,5; Mazzocchi 6, Svoboda 6, Ceccaroni 6, Schnegg 5,5 (20’ st Aramu 6,5); Crnigo 6 (20’ st Ebuehi 6), Vacca 5,5 (38’ Ampadu sv), Busio 6 (42’ st Fiordilino sv); Kiyine 6, Okereke 6,5, Johnsen 6 (42’ st Henry sv). A disp.: Neri, Molinaro, Peretz, Heymans, Tessmann, Forte, Modolo. All.: Zanetti 6

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 5, Bremer 6, Ricardo Rodriguez 6; Singo 6,5 (27’ st Vojvoda 6), Lukic 6, Pobega 6,5 (27’ st Mandragora 5,5) Ansaldi 6,5; Linetty 5,5 (12’ st Baselli 5,5), Brekalo 7 (35’ st Zima sv); Sanabria 6. All. Juric. A disp.: Berisha, Buongiorno, Izzo, Kone, Rincon, Verdi, Warming. All.: Juric 6

Arbitro: Maggioni

Marcatori: 11’ st Brekalo (T), 33’ st rig. Aramu (V)

Ammoniti: Pobega (T), Milinkovic-Savic (T), Ampadu (V),

Espulsi: al 33’ st Djidji (T) per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

Il primo gol di Josip Brekalo in Serie A è arrivato alla sua prima conclusione nello specchio nella competizione.

Josip Brekalo è l'ottavo marcatore diverso del Torino in questo campionato, solo Inter (11) e Napoli (10) hanno mandato a segno più giocatori nel torneo.

Primo gol per Mattia Aramu in Serie A, arrivato alla sua quinta presenza nella competizione.

Venezia e Torino hanno pareggiato tutte le ultime cinque sfide disputate in Veneto in Serie A.

L’ultimo punto in gare casalinghe in Serie A il Venezia lo aveva conquistato proprio contro il Torino: 1-1 nell’aprile 2002.

Il Torino ha subito sei gol finora, mai così pochi dopo sei gare giocate in una stagione di Serie A dal 2015/16 per i granata.

Il Venezia ha trovato il gol del pareggio con il primo dei due tiri nello specchio effettuati durante la gara.

Il Torino ha pareggiato 13 partite nel 2021 in Serie A, almeno tre più di ogni altra squadra nel periodo nella competizione.