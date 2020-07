Serie A, Torino–Verona 1-1: Zaza risponde al rigore di Borini 

TORINO-VERONA 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Torino e Verona, con entrambe le reti che arrivano nel secondo tempo. È il 56' quando Fabio Borini, dopo aver subito fallo in area di rigore da Nkoulou, si presenta sul dischetto e fulmina Sirigu. Passano pochi minuti e al 67’ è Simone Zaza, di testa, a permettere ai granata di agguantare il pareggio. Juric porta i suoi ad un passo dall'ottavo posto, mentre i granata restano a +6 sulla zona retrocessione.

LA PARTITA

Il Verona di Juric, fresco di rinnovo fino al 2023, per agguantare l’ottavo posto, il Torino di Longo, in cerca di conferme per la prossima stagione, per dare la zampata definitiva sulla salvezza. Con questi obiettivi le due squadre scendono sul prato dell’Olimpico Grande Torino, dandosi battaglia sin dalle prime battute di gara. Sono i veneti a partire decisamente meglio: Borini, al 12’, è il primo ad andare vicino alla rete su ottima imbucata di Faraoni, seguito pochi minuti dopo (17’) da Verre che non sfrutta adeguatamente una poderosa cavalcata sulla sinistra di Lazovic. Lo stesso esterno di Juric, al 42’, cerca in solitaria la conclusione ma non centra lo specchio della porta difesa da Sirigu.

Il Toro alza la testa solo su rimessa, con le sventagliate di Verdi, mal supportate dal duo Zaza-Belotti e senza mai far tremare davvero Silvestri. Al 56’ la svolta della partita: braccio alto di Nkoulou in area su Borini, Valeri dopo aver consultato il Var decreta il rigore per il Verona che lo stesso attaccante ex Milan realizza con freddezza. I granata però non ci stanno e Zaza, fin lì anonimo, decide di tirar fuori gli artigli al 67’ e, su cross di Ansaldi, stacca di testa siglando la rete del pareggio. Il Torino è finalmente vivo e chiude in crescendo: Belotti, dopo ottima assistenza di Berenguer, ha un’occasione d’oro all’80 ma la sciupa calciando senza convinzione. Poi, lo stesso capitano granata coglie la traversa al 91’, su imperioso stacco di testa susseguente ad azione d’angolo. E’ l’ultimo sussulto di una gara sostanzialmente equilibrata.

IL TABELLINO

Torino-Verona 1-1

Torino (3-4-1-2): Sirigu 6; Lyanco 5 (20’ st Berenguer 6), Nkoulou 5,5, Bremer 6; De Silvestri sv (14’ Ola Aina 6), Meitè 5,5, Rincon 6, Ansaldi 6,5; Verdi 5,5, Zaza 6, Belotti 6,5. A disp.: Rosati, Ujkani, Adopo, Celesia, Edera, Ghazoini, Greco, Millico, Singo. All.: Longo 6

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 6,5, Gunter 6, Empereur 6; Faraoni 6,5, M. Veloso 6, Pessina 6,5, Lazovic 6 (34’ st Dimarco 6); Borini 6,5 (34’ st Stepinski 6), Verre 5,5 (6’ st Eysseric 5,5); Salcedo Mora 5,5 (19’ st Zaccagni 6). A disp.: Berardi, Radunovic, Badu, Bocchetti, Di Carmine, F. Martello, Lovato, Terracciano. All.: Juric 6

Arbitro: Valeri

Marcatori: 11’ st Borini rig. (V), 22’ st Zaza (T)

Ammoniti: Empereur (V), Lyanco (T), Nkoulou (T), Zaza (T), Verdi (T), Eysseric (V)

LE STATISTICHE DI TORINO-VERONA

-Nessuna squadra ha pareggiato più partite del Verona in questo campionato (13, al pari della Fiorentina).

-Andrea Belotti è il giocatore che ha colpito più legni in questo campionato (sette).

-Il Verona ha segnato sette degli otto rigori calciati in questo campionato; da ben quattro tiratori diversi: Pazzini, Verre, Di Carmine e Borini.

-Quello trasformato in gol questa sera è il primo rigore tirato da Fabio Borini in Serie A.

-Il Verona ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 11.

-Otto dei nove gol di Zaza con il Torino in Serie A sono arrivati in casa, solo il primo con la maglia granata infatti era arrivato in trasferta.

-Simone Zaza ha segnato cinque gol in questo campionato, tutti allo stadio Olimpico Grande Torino.

-Cristian Ansaldi ha fornito quattro assist in questo campionato, eguagliato il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A (come nel 2015/16 con il Genoa).