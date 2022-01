La Asl di Torino blocca i granata: niente trasferta contro l'Atalanta

A differenza di quanto accaduto per altre squadre come Napoli e Verona, alle quali le ASL hanno dato il via libera alle trasferte per giocare le partite del 6 gennaio, il Torino - secondo Gazzetta dello Sport - sarebbe stato bloccato invece dall'autorità sanitaria. La squadra di Juric dunque non potrà partire per Bergamo dove era attesa per la sfida con l'Atalanta al Gewiss Stadium per la prima giornata di ritorno in Serie A.