Il Torino affida la panchina a Davide Nicola

Davide Nicola è ufficialmente il nuovo allenatore del Torino. Il presidente Cairo lo ha scelto per cercare di raggiungere la salvezza al posto dell'esonerato Giampaolo. Per il tecnico si tratta di un ritorno in granata visto che nella stagione 2005/06 ha vestito la maglia granata da giocatore. Nicola è mister salvezza dopo il miracolo di Crotone e l'impresa dello scorso anno alla guida del Genoa da subentrato.