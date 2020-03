Calcio: due anni fa moriva Emiliano Mondonico

Sono passati due anni da quel 29 marzo 2018 quando Emiliano Mondonico si spense a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Un grave lutto per tutto il calcio italiano che perse uno dei suoi allenatori più carismatici. "Due anni senza il Mondo. Sei sempre con noi" il ricordo del Torino, con cui conquistò un 5° posto nel 1991, la finale di Coppa Uefa (persa con l'Ajax), e vinse la Coppa Italia nel 1992/93 contro la Roma. "Ciao Mondo" le due semplici parole usate dalla Cremonese, la squadra in cui cominciò ad allenare e che riportò in Serie A dopo 54 stagioni.