Cairo: "Non venderò il Torino e non incontrerò nessuno"

Urbano Cairo si tiene stretto il Torino. “Non ho intenzione di vendere il Torino, non incontrerò nessuno - la sua replica ai microfoni di Sky Sport alle ipotesi di cessione del club granata - Ribadisco che la società non è in vendita. Stiamo lavorando per il futuro”. Il patron granata chiarisce la sua posizione dopo che in questi giorni il Comitato Promotore Taurinorum aveva espresso le intenzioni di comprare il Toro.