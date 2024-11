Bufera social su Vojvoda: "Ha la sciarpa Juve". Ma è quella del Kosovo

Il mondo Torino è in fermento dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus. Oltre alla delusione per l'ennesimo ko nella stracittadina i tifosi granata, che alla vigilia avevano duramente contestato la proprietà al Filadelfia, sono insorti sui social per via di un video girato al triplice fischio della sfida dello Stadium che è diventato subito virale. Nelle immagini si vede Mergim Vojvoda, subentrato al 64' della ripresa al posto di Walukiewicz, che a partita finita, dopo la contestazione del settore ospiti, cammina sul prato dello Stadium con una sciarpa che molti hanno scambiato per una della Juve.